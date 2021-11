Cão farejador encontra drogas mesmo em pequenas quantidades na BR-381

Mesmo fracionadas, as drogas acabam sendo detectadas pelos cães farejadores da PRF (foto: PRF/Divulgação)

Em São Gonçalo do Sapucaí a PRF encontrou 20 quilos de maconha com auxílio do cão (foto: PRF/Divulgação)

A estratégia de envio de entorpecentes fracionados por viajantes em ônibus de turismo tenta ludibriar a fiscalização policial, mas o faro dos cães usados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) é capaz de detectar mesmo as quantidades reduzidas de drogas.No fim da tarde desse domingo (14/11), por volta de 16h30, uma equipe da PRF com o chamado K9, cão farejador da corporação, conseguiu indentificar 20 quilos de maconha escondidos dentro de duas malas em um ônibus que circulava pela BR-381, na altura de São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais.O ônibus de viagem com a droga foi abordado enquanto cumpria o trajeto de São Paulo com destino a Porto Seguro (BA). As drogas estavam escondidas em duas bolsas e foram farejadas pelo cão em vistoria nas bagagens. As malas pertenciam a dois homens que viajam juntos com destino a Ipatinga, no Vale do Aço.Os dois suspeitos informaram que venderiam o entorpecente no varejo na cidade de destino e foram presos por tráfico de drogas. O valor dos entorpecentes é de cerca de R$ 43 mil. As substâncias foram apreendidas e encaminhadas para Polícia Civil de Pouso Alegre.