Savassi recebe campanha de adoção de cães e gatos no domingo (14/11)

Número limitado de animais estará disponível para adoção neste domingo na Savassi (imagem ilustrativa) (foto: PBH/Divulgação)



Feira de adoção de pets, ioga, shows e ações educativas vão marcar o domingo (14/11) do BH é da Gente, evento organizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que voltou a ser realizado semanalmente nas regionais Centro-Sul, Oeste, Pampulha e Noroeste de Belo Horizonte.









“Entendemos que diminuir a população de cães e gatos no município é uma questão de utilidade, interesse e saúde pública, em termos de responsabilidade ambiental, conscientização, resultados e humanidade, contribuindo, assim, para a formação de uma sociedade mais justa”, diz Jane Fernandes, presidente do Amor Pet’s.





Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que há pelo menos 30 milhões de animais abandonados no Brasil. O abandono é crime conforme a Lei Federal 9.605/98.





Mais atividades





As primeiras atrações do BH é da Gente na Savassi começam às 9h, com oficina esportiva até as 13h para a prática de vôlei, peteca, badminton, tênis de mesa e slackline. Das 9h às 10h15, aula aberta de ioga com o grupo Yoga no Asfalto.





Das 10h ao meio-dia, a Guarda Civil Municipal vai divulgar ações preventivas ao público, por meio de atividades de interação com os bonecos mascotes da instituição.





No fim da manhã, às 11h30, a cantora Nêga Kelly fará uma apresentação musical na Savassi com repertório de pop black.





Nos pontos nas avenidas Silva Lobo e Guarapari, as crianças poderão se divertir com oficina de brincadeiras, trabalhos manuais e equipamentos de recreação, como cama elástica e piscina de bolinhas. Essas atividades ocorrem das 9h às 13h.





No mesmo horário, quem passar pela Rua Araribá, poderá participar de uma oficina de circo com atividades dedicadas à experimentação de movimentos e técnicas como perna de pau, malabarismo e equilíbrio.





Dia Mundial da Gentileza





Ainda neste domingo, as quatro unidades do BH é da Gente vão receber uma ação especial do Movimento Gentileza para marcar O Dia Mundial da Gentileza, lembrado hoje, 13 de novembro.





Os organizadores vão distribuir kits com adesivos e lixeiras para carros, além de um convite para atitudes gentis. Os mesmos materiais, com o mote “Espalhe Gentileza”, serão distribuídos em sinais de trânsito de BH





As pessoas serão convidadas a compartilharem seus gestos no Instagram, marcando o perfil do Movimento Gentileza (@movimentogentileza). "Atitudes simples como um abraço, um sorriso ou uma palavra positiva são capazes de mudar o dia de alguém, principalmente neste momento de reencontros e ressocialização. Queremos incentivar que as pessoas pratiquem mais a empatia e o cuidado com os outros e com a cidade em pequenos gestos", afirma a diretora do Movimento Gentileza e primeira-dama de Belo Horizonte, Ana Laender.