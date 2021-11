Pandemia e segurança alimentar: BH leva prêmio de inovação do setor público

Trabalho vencedor foi "Segurança alimentar em tempos de pandemia: o caso de Belo Horizonte" (foto: Debora Olivieira/Divulgação) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ficou em primeiro lugar no Concurso Inovação no Setor Público, na categoria “Inovação em serviços ou políticas públicas no Poder Executivo estadual, do Distrito Federal e municipal”. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (12/11), em evento virtual realizado pela Escola Nacional de Administração Pública, dentro da Semana de Inovação.









Foram 219 propostas enviadas e 18 seguiram para a fase final, que elegeu o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria.

A secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Maíra Colares, apresentou a experiência do município na última etapa do concurso, realizada em 16 de setembro.





Foram destacadas as respostas emergenciais aos desafios impostos pela pandemia, com foco nas estratégias construídas pelo município para garantir a oferta de alimentos e itens de higiene para famílias belo-horizontinas, especialmente aquelas que tiveram impacto no trabalho e a renda impactadas pela crise sanitária.





“É muito emocionante receber este prêmio, pois coroa o trabalho e o esforço de servidores e servidoras, a parceria com os conselhos de políticas públicas e o apoio integral do prefeito Alexandre Kalil. Não poderia deixar de agradecer a todas as 17 áreas da Prefeitura de Belo Horizonte que não mediram esforços para criar em tempo recorde a maior e mais qualificada resposta municipal de garantia emergencial de segurança alimentar do Brasil. Com essa iniciativa atendemos a milhares de famílias da rede municipal de educação e famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica”, comemorou Maíra Colares.

O concurso

Promovido anualmente desde 1996 pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o concurso tem o objetivo de incentivar a inovação, reconhecer e valorizar equipes de servidores públicos que se dedicam a repensar atividades cotidianas, trazendo melhorias para a gestão das organizações e políticas públicas. É uma forma de contribuir para o aumento da qualidade dos serviços prestados à população e tornar mais eficientes as respostas do Estado para as demandas da sociedade.