Iron Biker vai agitar Mariana neste fim de semana

A largada dos ciclistas que acontecerá na Praça da Sé e depois a prova se desenrola por ruas, estradas e trilhas dos distritos de Mariana (foto: Iron Biker Brasil/Arquivo)

A cidade primaz de Minas Gerais, Mariana, na Região Central, será o cenário para a 28ª edição do Iron Biker Brasil, que acontece nos dias 13 e 14 de novembro. O evento esportivo, considerado tradicional no calendário da cidade, atrai cerca de 6 mil pessoas de todos os cantos do país e terá algumas alterações esse ano para evitar aglomerações.