Araxá tem 99% da população com mais de 18 anos vacinada com a 1ª dose

Araxá conta com cerca de 99% da população maior de 18 anos vacinada com pelo menos uma das doses da vacina contra a COVID-19. O número divulgado pela Secretaria de Saúde da cidade do Alto Paranaíba se refere a 83.045 pessoas que receberam a primeira dose ou dose única do imunizante até a última sexta-feira (5/11).

De acordo com o DataSUS, departamento do Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS) responsável por coletar, processar e disseminar informações sobre a saúde no país, Araxá tem uma estimativa populacional de 83.837 moradores com mais de 18 anos.Já o público jovem, entre 12 e 17 anos, estimado pelo DataSUS no município para vacinação contra a COVID-19 é de 8 mil pessoas. Até o momento, já foram imunizados 6.679, o que representa 83%.Considerando toda a população acima de 12 anos estimada na Campanha de Imunização (91.837), a Prefeitura de Araxá já imunizou cerca de 97% do público previsto (89.724).Mais de 82,6% da população adulta, ou seja, 69.252 pessoas, já estão com o esquema vacinal completo (duas doses da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac ou dose única da Janssen).Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da 3ª dose de reforço (5.293), Araxá já aplicou 158.632 doses da vacina contra a COVID-19.No município, a vacinação segue sendo realizada no Sesc e na Unisa, com mutirões de antecipação da segunda dose sendo realizados semanalmente.Pessoas com a aplicação agendada no cartão de vacinas até o dia 30 de novembro poderão tomar as vacinas Pfizer e AstraZeneca nesta quarta-feira (10/11), no Sesc (Rua Doutor Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha). Clique aqui e acesse o cronograma completo.