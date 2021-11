Chove em alguns bairros de Belo Horizonte nesta segunda (8); veja alerta

Mapa com áreas atingidas pela chuva (foto: Defesa Civil - BH/ Divulgação)

Chove na tarde desta segunda-feira (8/11) em bairros das regiões Leste, Norte, Nordeste e Centro-Sul de Belo Horizonte.Mais cedo, a Defesa Civil da capital mineira emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de terça-feira (9).Por volta das 13h40, também chovia fraco em bairros da região Centro-Sul e extramamente forte na Região Leste, atingindo Santa Tereza, Horto e Sagrada Família. Mas nenhuma ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros ou pela Defesa Civil.Nesta segunda-feira, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), persiste a condição de instabilidade atmosférica, por causa de uma área de baixa pressão atmosférica em superfície no Brasil central.Dessa forma, já havia previsão de aumento da nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva que podem ser de forte intensidade em boa parte do estado de Minas Gerais.Sendo assim, a previsão é de tempo instável com risco de tempestades nos próximos dias na Grande Belo Horizonte e capital.Nesta terça (9), Belo Horizonte deve ficar com o céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas.Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.

Leia também: Minas deve ter chuvas intensas durante todo o mês de novembro.



Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência.



O serviço não tem custo. A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.



Veja as recomendações



- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. %u2800

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos. %u2800

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores. %u2800

- Atenção especial para áreas de encostas e morros. %u2800

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199). %u2800

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d'água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil. %u2800

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.