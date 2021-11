Varginha: Polícia Civil identifica 26° suspeito morto em operação policial

Ele seria o encarregado pela quadrilha de passar as informações sobre as polícias Civil e Militar de Varginha, e também sobre a localização de bancos.





Adriano também seria encarregado de indicar sítios para que o bando pudesse alugar, conseguir carros, além de manter o grupo abastecido de alimentos. (Abaixo, a lista completa dos mortos na operação).





Perfil genético

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), as amostras de DNA coletadas dos corpos serão inseridas no banco nacional de perfis genéticos, para que as instituições da segurança pública possam verificar a eventual participação dos suspeitos em outros crimes Brasil afora.





Os bancos permitem a comparação entre o DNA de suspeitos com materiais genéticos encontrados em cenas de crime.





Os 26 integrantes do grupo do novo cangaço

Adriano Garcia, 47 anos, Elói Mendes (MG);

Artur Fernando Ferreira Rodrigues, 27 anos, Uberaba (MG);

Daniel Antonio de Freitas Oliveira, 35 anos, Uberlândia (MG);

Darlan Luiz dos Santos Brelaz, 41 anos, Goiânia (GO);Dirceu Martins Netto, 24 anos, Rio Verde (GO);

Eduardo Pereira Alves, 42 anos, Brasília (DF);

Evando José Pimenta Junior, 37 anos, Uberlândia (MG);

Francinaldo Araújo da Silva, 44 anos, Eugênio Barros (MA);

Gerônimo da Silva Sousa Filho, 28 anos, Porto Velho (RO);

Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, Uberlândia (MG);

Giuliano Silva Lopes, 32 anos, Uberlândia (MG);

Gleisson Fernando da Silva Morais, 36 anos, Uberaba (MG);

Isaque Xavier Ribeiro, 37 anos, Gama (DF);

Itallo Dias Alves, 25 anos, Uberaba (MG);

José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, 37 anos, Caxias (MA);

José Rodrigo Dama Alves, 33 anos, Uberlândia (MG);

Julio Cesar de Lira, 36 anos, Santos (SP);

Luiz André Felisbino, 44 anos, Ipameri (GO);

Nunis Azevedo Nascimento, 33 anos, Novo Aripuanã (AM);

Pietro Henrique Silva da Fonseca, 20 anos, Uberlândia;

Raphael Gonzaga Silva, 27 anos, Uberlândia (MG);

Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, Uberlândia (MG);

Romerito Araujo Martins, 35 anos, Goiânia (GO);

Thalles Augusto Silva, 32 anos, Uberaba (MG);

Welington dos Santos Silva, 31 anos, Parauapebas (PA);

Zaqueu Xavier Ribeiro, 40 anos, Goiânia (GO).





Novo cangaço





A operação conduzida pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi realizada no último domingo (31/10), em Varginha. O objetivo era desmantelar uma suposta quadrilha de assalto a bancos altamente especializada e violenta , cujo modus operandi se assemelha ao fenômeno conhecido como " novo cangaço". Ou seja: ataques a pequenas cidades, uso de armamento pesado e tomada de reféns.





Segundo os policiais, houve dois confrontos, em duas chácaras. Na primeira, 18 criminosos foram mortos - supostamente, por atacar militares. Já na segunda, o saldo foi de oito óbitos. Com o grupo, os agentes encontraram um verdadeiro arsenal de guerra , com direito a explosivos e coletes a prova de balas. O material seria usado para atacar um centro de distribuição de valores do Banco do Brasil, em Varginha.





A capitão Layla Brunela, porta-voz da PM, definiu a ação como "a maior operação referente ao 'novo cangaço' no País".