Carro perde controle e atinge lateral de caminhão de areia na MGC-262

Carro bateu na lateral do caminhão (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Veículo ficou bastante danificado depois da batida (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão carregado de areia na MGC-262, próximo a Sabará, na manhã desta quarta-feira (3/11), deixou uma pessoa ferida. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o acidente ocorreu às 9h, e o condutor do veículo foi encaminhado com fraturas leves ao Hospital João XXIII em Belo Horizonte.A reportagem doesteve no local do acidente e conversou com o motorista do caminhão (que não quis se identificar). Ele relatou que seguia no sentido Sabará, quando foi surpreendido por um carro da marca Spacefox, 'cantando os pneus' na direção contrária, no sentido Belo Horizonte.O motorista ainda revelou que o carro perdeu o controle, atravessou para a contramão, e atingiu fortemente a lateral do caminhão. "Foi uma pancada muito forte, não deu tempo nem de reação", conta.De acordo com o motorista do caminhão, o condutor do Space Fox contou aos militares que houve um estouro nos pneus do carro antes da batida.Os Bombeiros informaram que o condutor do veículo tem 35 anos, e foi levado ao Hospital João XXIII apresentando fraturas pelo corpo.A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) responsável pela MGC 262, informou que a via já foi liberada nos dois sentidos.