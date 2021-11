Mulher mente para PMs e acaba presa em Patos de Minas

A parte da frente do veículo ficou destruída (foto: Reprodução)

O feriado não começou bem para uma motorista de 47 anos. Ela bateu o carro, um Honda/WR-V, contra um poste na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Cidade Nova, em Patos de Minas. O acidente aconteceu no início da manhã desta terça-feira (2/11). Segundo a Polícia Militar, a condutora convenceu uma amiga a mentir e dizer que estava dirigindo o automóvel. O objetivo seria enganar a seguradora, já que estava embriagada.

Quando os PMs chegaram ao local, a mulher se apresentou como dona do carro, porém, afirmou que a motorista era uma amiga. Disse ainda que ela deixou o local, porque tinha que ir trabalhar. Também informou que passou a noite toda em um show no Parque de Exposições e que a amiga ficou com o carro. Hoje cedo, ela teria ido buscá-la e no trajeto perdeu o controle e bateu no poste.

Imediatamente, a Polícia Militar foi ao local de trabalho e entrou em contato com a amiga. Durante o questionamento, a amiga ficou nervosa e foi informada sobre as consequências de mentir. Diante disso, ela abriu o jogo e disse que, após o acidente, a dona do carro a telefonou e pediu ajuda. A mulher pediu que a amiga se apresentasse como condutora para evitar problemas com a seguradora.

Ao ser desmascarada, a proprietária pediu desculpa aos policiais: “Me desculpe, eu menti, eu era a condutora do veículo”. Ela disse também que não se lembra do acidente. Apresentando sintomas de embriaguez, ela recusou a fazer o teste do etilômetro.

Ainda sobre o acidente, com a força do impacto, o poste quebrou, ficando preso apenas nas ferragens. A mulher apresentava apenas vermelhidão no pescoço devido ao uso do cinto de segurança.

Diante dos fatos, ela foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil e o veículo que estava com a documentação regular foi liberado para uma testemunha.