Polícia procura mototaxista suspeito de matar por vingança em São Gotardo

A Polícia Militar realizou várias diligências, mas o suspeito ainda não foi preso (foto: Lélis Félix)

Um homem de 37 anos foi morto a tiros na tarde da última segunda-feira (1/11) em São Gotardo, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar, a vítima saiu recentemente da penitenciária. No passado, a vítima teria roubado e agredido o suspeito do homicídio.