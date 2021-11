Homem é baleado após cair em emboscada junto com o sobrinho

O suspeito estaria em liberdade condicional. Ele ainda não foi preso (foto: Lélis Felix/Especial para o EM)

Tio e sobrinho foram vítimas de uma emboscada na noite de segunda-feira (1º/11) no cruzamento das ruas Carajas e José Augusto de Queiroz, no Bairro Abner Afonso, em Patos de Minas. O suspeito do crime é o atual companheiro da ex do sobrinho.

Segundo informações da Polícia Militar, o sobrinho, de 28 anos, tem dois filhos com a ex-companheira e passou o dia com eles. Durante a noite, ele foi, juntamente com o tio, devolvê-los.

No retorno, os dois foram surpreendidos por um motociclista que emparelhou com o GM/Corsa e abriu fogo. Quem dirigia era o tio, também de 28 anos, que, para se defender acelerou o carro e o jogou contra a Honda/CB 300 . Neste instante, o atirador caiu ao solo, se levantou e efetuou mais quatro disparos.

Um dos projéteis atingiu o braço do motorista. Ele foi socorrido até o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) onde foi submetido a um procedimento para a retirada da bala. Ele permanece internado em observação.

O carro ficou cravejado de tiros. Os disparos atingiram o para-brisa, o capô, o teto e a porta dianteira do passageiro.

Em diálogo com os envolvidos, os PMs foram informados de que o autor dos disparos seria o atual companheiro da ex-mulher do sobrinho.

O suspeito, de 26 anos, estaria em liberdade condicional e ainda não foi localizado. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e recolheu projéteis deflagrados, de calibre .38, no carro e na rua.