Aeroporto e rodoviária de BH esperam grande movimentação no feriado

Terminal Rodoviário de Belo Horizonte (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) O feriado prolongado do dia de Finados (2/11) promete uma grande movimentação no terminal rodoviário e no aeroporto de Confins.

A previsão é de que haja 2.022 partidas e 2.011 chegadas de ônibus, além de 42.549 passageiros embarcando e 40.051 desembarques.

Para outros estados, as cidades mais procuradas este ano são: Rio de Janeiro, Cabo Frio, São Paulo, Campinas, Porto Seguro, Vitória, Guarapari e Brasília. Em Minas Gerais, os destinos mais buscados são: Governador Valadares, Teófilo Otoni e Malacacheta, Ipatinga, Montes Claros, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Viçosa, Ponte Nova, Diamantina e Juiz de Fora.

Comparando-se com o feriado de 2020, quando 71,6 mil pessoas passaram pela rodoviária, a expectativa é de que haja 15% de crescimento na quantidade de passageiros.

Em relação aos dados de 2019, quando não havia a pandemia de coronavírus, comparando com a expectativa para 2021, o fluxo de pessoas esperado para o feriado neste ano ainda é significativamente menor: em torno de 20% a menos do que o volume registrado no mesmo feriado, quando mais de 103 mil passageiros transitaram pelo local.

Já no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, é esperado um fluxo de 140 mil passageiros neste feriado, de acordo com a BH Airport. A movimentação de aeronaves deverá chegar a 1.140 voos no mesmo período.

Segundo a BH Airport, os dias de maior movimentação no aeroporto no feriado deste ano tendem a ser sexta-feira (29/10), terça-feira (2/11) e quarta-feira (3/11). Na sexta, cerca de 26.800 mil pessoas devem passar pelo aeroporto.

O número de voos deverá chegar a 230. Já na terça-feira, dia do feriado, cerca de 26.300 mil passageiros e 214 voos estão previstos no terminal. Para completar, na quarta-feira (3/11), retorno do feriado, devem ocorrer 227 voos com movimentação de 25.600 mil passageiros.

“No ano passado, o fluxo foi de cerca de 90 mil pessoas no período, mas vale ressaltar que tivemos um dia a menos em 2020, uma vez que o dia 2 de novembro caiu em uma segunda-feira”, ressalta Clayton Begido, gestor de Aviação e Conectividade da BH Airport.

Estão planejados para o período do feriado 56 voos extras, sobretudo com destino a Porto Seguro (BA), Salvador (BA), Aracaju (SE), Foz do Iguaçu (PR), Congonhas (SP), Natal (RN), Maceió (AL) e Santos Dumont (RJ).

“Mesmo com todo o cenário positivo, estamos atentos aos protocolos de saúde para prevenção e combate à COVID-19. Estamos no caminho certo para ampliar a conectividade do Aeroporto Internacional de BH, com toda a segurança necessária para passageiros, visitantes e comunidade aeroportuária. O feriado de 2 de novembro confirma esse momento de retomada do setor de aviação e, em breve, iremos alcançar os patamares anteriores à pandemia do coronavírus”, estima Clayton.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie