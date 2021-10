Uberaba: remessa de AstraZeneca dura um dia e 2ª dose volta a ser suspensa

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, segundo o seu último vacinômetro, atualizado no dia 27/10, a cidade já aplicou um total de 431.659 doses (foto: Creative Commons/Divulgação) Já virou rotina: A aplicação da 2ª dose de AstraZeneca em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi suspensa ontem (27/10) por falta de estoque do imunizante, após apenas um dia de aplicação do mesmo. Essa etapa da vacinação no município vem passando por várias suspenções, desde o final de setembro, quando também chegou a ser paralisada na cidade.

A SRS Triângulo Sul ainda não divulgou uma previsão de chegada de novas doses da AstraZeneca, referentes a 61ª remessa, para Uberaba e região.



De acordo com a Secretaria de Saúde de Uberaba, hoje está programada na cidade as vacinações da 1ª dose de adolescentes com 12 anos ou mais, 3ª dose de pessoas com 60 anos ou mais e imunossuprimidos e profissionais da saúde com 18 anos ou mais, além da 2ª dose com CoronaVac e Pfizer, conforme o cartão de vacinas.

Possibilidade

Através das redes sociais, a coordenadora da Vacinação de Uberaba, Ana Vera Abdanur, declarou que está sendo analisada, juntamente com departamento jurídico, a possibilidade de a cidade começar a usar o imunizante da Pfizer para completar o esquema vacinal de quem tomou a 1ª dose de AstraZeneca. Entretanto, ela não deu uma previsão para a medida começar a ser adotada.

“A situação está sendo analisada com o departamento jurídico para justificar a intercambilidade. É preciso assegurar que o município tenha quantidade suficiente de vacina da Pfizer para a segunda dose das pessoas que foram vacinadas com Pfizer e Coronavac”, explicou.

Devido à falta da AstraZeneca em todo o país desde o final de setembro, já houve autorização do Ministério da Saúde para a aplicação de 2ª dose com imunizante de outro fabricante, o que já vem acontecendo em diversos municípios brasileiros.

Mortes, internações e novos casos em queda

Entre o dia 1º de outubro até ontem (27/10), Uberaba registrou reduções nos números de mortes, internações e novos casos da COVID-19, em relação ao mesmo período do mês passado.

Diferentemente do período de setembro, quando foram registradas 38 mortes na cidade, em outubro foram contabilizadas 29 mortes. Já em agosto, entre os dias 1 e 27, 61 pessoas morreram vítimas da doença.

O número de mortes vem reduzindo em Uberaba desde abril, o mês mais letal da pandemia, quando foram registrados 240 óbitos na cidade.

No que diz respeito às internações, a cidade apresenta neste momento os menores índices desde o início da segunda onda, em janeiro deste ano.

Segundo o último boletim epidemiológico, divulgado na noite de ontem, 15 pessoas estão internadas nas UTIs/COVID da cidade, sendo que no início deste mês havia 37 pessoas internadas nesta ala.

Já a redução das internações na ala de enfermaria/COVID do município é mais discreta, ou seja, eram 18 pessoas internadas no início deste mês e agora são 15.

E com relação aos novos casos da doença na cidade, outubro também apresenta queda com relação aos meses anteriores. Até o momento foram registrados 1.609 novos casos, sendo que durante todo o mês de setembro foram 2.374 casos positivos. Os novos casos da doença vêm reduzindo na cidade desde maio, o mês com mais casos no município (5.321).

Desde o início da pandemia, Uberaba já contabilizou 43.673 casos positivos e 1.352 mortes causadas pela COVID-19.