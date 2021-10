PM apreende 75 quilos de maconha escondidos em malas de viagem em Valadares

As barras de maconha estavam escondidas em duas malas de dois supostos passageiros que foram presos (foto: PMMG)

A Polícia Militar de Governador Valadares apreendeu nesta sexta-feira (22/10) duas malas que continham 75 quilos de maconha, prensada, em barras. Com essa apreensão, o 6º Batalhão da Polícia Militar da cidade contabiliza um total de 500 quilos da droga apreendidos este ano no município. Dois traficantes foram presos, com 26 e 31 anos.

Governador Valadares é conhecida como ponto de distribuição da rota da droga que sai do Sudeste, e também do Paraguai, via Mato Grosso, com destino ao Nordeste do país.

Com isso, são realizadas operações constantes no combate à violência e ao tráfico de drogas, segundo o major Rúbio, que comandou a operação. “Nós saímos para verificar alguns pontos da cidade e na rota estava a rodoviária, onde aconteceu essa apreensão.”

Segundo o militar, na rodoviária, acabara de chegar um ônibus vindo de São Paulo. “Nós avistamos os homens, que apresentavam um comportamento estranho. Fizemos a abordagem e, em suas malas, estavam as drogas, que foram imediatamente apreendidas e dada voz de prisão aos dois homens", diz o major.

Os suspeitos não quiseram dar nenhuma informação aos policiais. Eles foram levados para a Delegacia de Tóxicos de Valadares.