Polícia Rodoviária prende mulher com drogas dentro de ônibus de viagem

(foto: PMRv/Divulgação)

Ao fiscalizar os passageiros de um ônibus que seguia de Belo Horizonte para Almenara, patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreenderam duas malas com tabletes de maconha e cocaína e prenderam uma mulher, de 18 anos. A abordagem aconteceu no quilômetro 457 do Anel Rodoviário.Ea uma vistoria de rotina. Os policiais militares fizeram uma revista e identificação de todos os passageiros. Ao se aproximarem da mulher, ela se mostrou nervosa, o que chamou a atenção para ela.Ao mesmo tempo, outros policiais faziam a vistoria no bagageiro e, com a ajuda de cães, da Rocca, estes farejaram duas malas, onde estava a droga. As duas bagagens eram da mulher de 18 anos, como indicava o ticket, de malas, que é vinculado à passagem.Interrogada, a mulher revelou o local onde a droga seria entregue em Almenara. Foi feito contato com a Polícia Militar, na cidade do nordeste de Minas. No local foram encontrados mais entorpecentes, material de dolagem e uma balança de precisão. Ninguém foi preso no endereço em Almenara.Nas malas foram encontrados 31 tabletes de maconha, dois tabletes de cocaína, 11 invólucros grandes com maconha e mil pinos de cocaína. A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Tóxicos.