Carreta tomba e derrama 30 mil litros de etanol na MGC-497, em Uberlândia

Apesar do derramamento, não havia riscos de contaminação de água por etanol (foto: Vinícius Lemos) carreta tanque com 30 mil litros de etanol tombou na noite desta sexta-feira (27/11) na MGC-497, no Município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A pista ficou fechada nos dois sentidos da rodovia pelo risco de explosão. O motorista se afirmou que a má condição do asfalto foi um dos causadores do acidente. Umtanque comtombou na noite desta sexta-feira (27/11) na, no Município de, no Triângulo Mineiro. Aficounos dois sentidos da rodovia pelo risco de. O motorista se afirmou que a má condição do asfalto foi um dos causadores do acidente.









A maior parte da carga acabou vazando, sendo derramada às margens da via. O Corpo de Bombeiros foi chamado e isolou a área. Foi feito o resfriamento da carreta e também no entorno do local do acidente. Segundo o tenente dos bombeiros Humberto Vieira, o risco era de combustão, o que poderia causar um incêndio ou uma explosão, seja diretamente pelo etanol líquido ou pelos gases do combustível.





O tráfego no trecho urbano de Uberlândia foi parcialmente desviado, mas o fechamento da rodovia gerou filas de veículos que não puderam ser desviados, o que durou pelo menos 1h30, até que com ajuda da Polícia Rodoviária Estadual e da Defesa Civil, uma pista foi liberada e os veículos puderam passar a uma distância segura da carreta tombada e do etanol derramado.





Derramamento



Ainda de acordo com os bombeiros, não havia riscos de contaminação de água, uma vez que não havia mananciais próximos o suficiente ao KM 10, onde aconteceu o acidente. O etanol da carreta vazou em região de mata que margeia a MGC-497. Entretanto não havia previsão de retirada do veículo às margens da via.