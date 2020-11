Colisão mata dois motociclistas na Barão Homem de Melo

Acidente ocorreu no Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte (foto: PBH/Divulgação)

Um acidente na tarde desta sexta-feira (27/11) causou a morte de duas pessoas na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Estoril, região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Militar, um motociclista, de 39 anos e sua companheira, de 51, bateram num caminhão que estava estacionado à direita da via e não resistiram aos ferimentos.

A colisão ocorreu no sentido centro e provocou fechamento total da via e congestionamento no local. A Polícia Civil fará um laudo que apontará a causa provável do acidente.





Segundo depoimentos de testemunhas e do condutor do veículo de carga, de 48 anos, ele estava parado numa área de carga e descarga quando percebeu que seu caminhão foi atingido violentamente do lado esquerdo pela motocicleta. Ele apontou que os dois motociclistas estavam em alta velocidade. Pessoas que estavam no local imediatamente chamaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro no local.





No entanto, quando o resgaste chegou, as duas vítimas já estavam sem vida. Os médicos apontaram que o homem teve trauma torácico, enquanto a mulher apresentou trauma no rosto, não sobrevivendo à pancada.