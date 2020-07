Cão farejador encontra droga em mala abandonada na rodoviária de Araxá

Material encontrado pelo cão farejador estava abandonado em uma mala no Terminal Rodoviário de Araxá (foto: Divulgação/ Polícia Militar) crack e quatro quilos de cocaína em uma mala abandonada no Terminal Rodoviário de Araxá, na Região do Alto Paranaíba. Segundo a PM, o dono da mala fugiu ao perceber a presença da polícia e de um cão farejador. A Polícia Militar (PM) encontrou, nesse domingo (12), mais de três quilos dee quatro quilos deem uma mala abandonada no, na Região do Alto Paranaíba. Segundo a PM, o dono da mala fugiu ao perceber a presença da polícia e de um cão farejador.









A guarnição disse que resolveu usar um cão farejador para ajudar nas buscas de possíveis materiais ilícitos devido à recente apreensão de drogas no terminal, em 11 de junho. Na ocasião, uma passageira foi flagrada com mais de 20kg de maconha e crack na mesma linha de ônibus – de Uberlândia para Belo Horizonte.





De acordo com a PM, o animal detectou algo em uma mala preta que estava abandonada no terminal. Ao abri-la, foi verificado que havia 3kg de crack e 4,3kg de cocaína pura. O material é avaliado em cerca de R$ 200 mil.





Após encontrar as drogas, a polícia entrou em contato com outros passageiros do ônibus. Um deles relatou que foi ao banheiro ao mesmo tempo que o dono da mala e que o suspeito teria apresentado um comportamento estranho ao perceber a presença da PM.





Outros passageiros informaram que o homem embarcou em Uberlândia e não quis retornar ao ônibus ao perceber a chegada da polícia.



Reserva em hotel



De acordo com os militares, a mulher do passageiro tentou fazer uma reserva no nome dele por volta de 1h30 em um hotel, em Araxá, mas não havia mais vaga.





A Polícia Militar ainda descobriu que o suspeito se hospedou em uma pousada, esquecendo no local a blusa de frio que usava ao embarcar na rodoviária de Uberlândia.





O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá, mas o suspeito ainda não foi localizado.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina