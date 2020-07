Mulher perde parte do couro cabeludo em acidente de moto aquática em Mariana

Foto de populares recebida pelo Corpo de Bombeiros mostra o local do acidente (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)







Uma jovem de 21 anos foi internada no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, após um grave acidente na tarde deste domingo em Mariana, na Região Central de Minas Gerais. Ela perdeu parte do couro cabeludo ao andar de moto aquática em um lago em Barro Branco, sub-distrito do município.









Por volta das 13h30, bombeiros chegaram de helicóptero ao local do acidente para socorrê-la. Após ser estabilizada, ela foi levada ao hospital na capital mineira.





Nesta segunda-feira, o Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil e a Prefeitura de Mariana para mais detalhes do caso e aguarda resposta.