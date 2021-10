Ipem vai retomar verificação de taxímetros em 2022

Verificação será feita na Regional BH, localizada na Rua Jacuí (foto: Reprodução/ Google Street View) Ipem-MG ) vai retomar a verificação dos taxímetros dos veículos da Região Metropolitana de Belo Horizonte e manterá o serviço no prédio localizado na Rua Jacuí, onde atualmente funciona a Regional do Ipem-MG Belo Horizonte. Em 2022, o Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais () vai retomar a verificação dos taxímetros dos veículos da Região Metropolitana de Belo Horizonte e manterá o serviço no prédio localizado na Rua Jacuí, onde atualmente funciona a Regional do Ipem-MG Belo Horizonte.









"Como o Instituto é um órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o prédio é mantido com recurso federal, mediante convênio de cooperação técnica, que veda a realização de obras em imóveis que não sejam da União", explica a diretora-geral do Ipem-MG, Melissa Barcellos Martinelle.





A definição da permanência da verificação de taxímetros na unidade da capital ocorreu após reunião realizada na sede do órgão, em Contagem, Grande BH, nessa quinta-feira (21/10).





Segundo o Ipem-MG, os outros serviços prestados na regional de BH serão prestados pela nova unidade integrada, denominada de Ipem Regional Metropolitana de BH, que irá funcionar na sede, localizada na Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, nº 80, em Contagem.





"O planejamento da diretoria é concentrar os serviços na sede do órgão, devido à proximidade com a capital mineira e pelo fato de também já realizar estas atividades (exceto de taxímetros)", afirma o Instituto.





Os serviços hoje executados na Regional Belo Horizonte passarão a ser realizados na sede do órgão a partir do dia 29/11/2021.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira