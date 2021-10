Polícia Civil fiscaliza 50 postos de gasolina por preço abusivo

Policiais civis fiscalizam posto na Região Centro-Sul de BH (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou fiscalizações nos postos de gasolina de Belo Horizonte durante a tarde desta sexta-feira (22/10). A operação aconteceu por meio da Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor (Decon). Ao todo, 50 estabelecimentos foram visitados e 50 policiais civis participaram.

A #PCMG informa que está atenta ao contexto de aumento do preço de combustíveis e salienta que, em caso de abusos cometidos por postos fornecedores, a Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor tomará as devidas providências. Fiscalizações estão previstas ao longo do dia. pic.twitter.com/MkGRBqGhgt %u2014 Polícia Civil de MG (@pcmgoficial) October 22, 2021

"Temos uma margem de aumento no preço da compra. Caso a porcentagem seja superior, consideramos como preço abusivo. Precisamos entender qual é o cenário e ficar atento para o bolso do consumidor não sofrer esse prejuízo" disse a delegada Danúbia Quadros, titular da Decon.

Muitas denúncias chegaram à PCMG, inclusive de um estabelecimento que estaria cobrando R$ 7,99 no litro da gasolina. "Chegaram inúmeras reclamações, principalmente relacionadas ao preço abusivo, tanto da gasolina quanto do etanol. Um dos valores que nos chamou atenção foi a gasolina sendo vendida a R$ 7,99", disse.

Segundo a Polícia Civil, o posto, que fica na Região Centro-Sul de BH, mudou o preço indicado no painel obrigatório com a chegada da fiscalização, com redução significativa de 30 centavos no litro do etanol e 20 centavos no de gasolina.

Conforme falado pelo gerente, o escritório central determinou o aumento aplicado de um dia para o outro e, mesmo com o preço, o combustível acabou no local por volta das 10h30 desta sexta.

O Estado de Minas acompanhou a ação, veja as fotos:

Ver galeria . 9 Fotos A Polícia Civil esteve em 50 postos de gasolina de BH. Em dois, foi identificada a prática de preços abusivos (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press )



A investigação continuará nos próximos dias e, caso as irregularidades sejam constatadas, os responsáveis pelos postos podem "responder por crimes contra as relações de consumo, previstos na Lei 8137/90", finaliza a delegada.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira