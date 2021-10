Prefeitura retoma programa 'BH é da Gente' neste domingo (24/10)

O programa acontece em quatro regiões da capital: Savassi (Centro-Sul), Avenida Silva Lobo (Oeste), Avenida Guarapari (Pampulha) e Rua Araribá (Noroeste) (foto: Prefeitura de Belo Horizonte/Divulgação)



No próximo domingo (24/10), as atividades do BH é da Gente, que estavam suspensas desde 17 de março do ano passado devido à pandemia, serão retomadas. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) considera o momento favorável para o retorno do programa, devido ao avanço da vacinação e ao cenário atual dos indicadores da COVID-19.

Criado em 2017, o BH é da Gente é um programa de periodicidade semanal que ocorre sempre aos domingos, das 9h às 13h, em quatro regiões da capital: Savassi (Centro-Sul), Avenida Silva Lobo (Oeste), Avenida Guarapari (Pampulha) e Rua Araribá (Noroeste).

No programa, as crianças terão à disposição uma programação recreativa com brinquedos infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas, totó, pintura de rosto, dentre outros. O objetivo é promover a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer ao ar livre.

Melhora no cenário da pandemia

O secretário da Smel, Elberto Furtado, disse que “a retomada dos programas, projetos e ações de esporte e lazer vem sendo feita de forma gradual e segura”. Porém, é importante ressaltar que o grupo que frequenta o programa é representado pelas crianças, público ainda não vacinado. Sobre isso, o secretário informou que o uso de máscara é obrigatório: “Também haverá disponibilidade de álcool em gel em todas as unidades do programa”.

O programa não terá exigência de número de pessoas presentes nas praças e vias públicas, nas quais se deve circular obrigatoriamente com máscara. Mesmo assim, o controle será feito no uso de brinquedos e atrações: “A utilização de brinquedos será feita de forma escalonada, com limitação de número de crianças a cada período”, explica o secretário.

Onde será?

O ‘BH é da Gente’ acontece com fechamento de vias públicas ao trânsito, para que a prática de atividades como bicicleta, patins e outros sejam feitas de maneira segura. Vale lembrar que um fator que pode implicar na realização do programa é o clima. Por mais que o tempo chuvoso tenha dado trégua na capital , a Secretaria destaca que a realização do evento está condicionada a não ocorrência de chuvas. Abaixo, estão os locais que irão acontecer o programa de lazer:

Savassi (Centro-Sul), nos trechos de cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo, Bairro Funcionários

Avenida Guarapari (Pampulha), no trecho entre a avenida Portugal e a Rua Deputado Salim Nacur, no Bairro Santa Amélia

Rua Araribá (Noroeste), no trecho entre as ruas Marcazita e Carmo do Rio Claro

Avenida Silva Lobo (Oeste), no trecho entre as ruas Xapuri e Garret, nos bairros Grajaú e Nova Granada.

Conheça mais programas de lazer e esportes em BH

Depois de quase dois anos de privação do lazer público devido à pandemia, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) disse que a retomada desses e de outros programas, somada a ações e projetos que serão realizados quando o quadro sanitário estiver devidamente normalizado, vai assegurar à população o direito constitucional ao lazer. A Smel tem uma série de projetos e ações voltados ao bem-estar físico e mental da população. Conheça-os clicando aqui

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.