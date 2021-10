Escolas privadas e municipais de Betim poderão retornar com 100% dos alunos

O retorno às aulas presenciais com a totalidade dos alunos na rede municipal e privada de Betim está autorizado a partir de segunda-feira (25/10) (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

Escolas privadas e da rede municipal de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), poderão retornar com 100% dos alunos de forma presencial a partir da segunda-feira (25/10). O retorno dos alunos da rede pública ainda será facultativo, cabendo a decisão aos pais ou responsáveis.

LEIA MAIS 17:13 - 22/10/2021 Após destruição em Ouro Preto, IFMG estuda soluções para chuvas

16:33 - 22/10/2021 Polícia Civil recupera carga de eletrônicos avaliada em R$ 100 mil

13:41 - 22/10/2021 Trans é atacada e amigos filmam agressão; Polícia Civil busca o homem

Na rede municipal de ensino, o retorno será para os alunos do ensino fundamental e da educação infantil. A prefeitura manterá a oferta do ensino pela plataforma Estuda Betim ou via retirada de material na escola para estudantes cujos pais e responsáveis optarem por não enviar o estudante para a escola. Na rede municipal de ensino, o retorno será para os alunos do ensino fundamental e da educação infantil. A prefeitura manterá a oferta do ensino pela plataforma Estuda Betim ou via retirada de material na escola para estudantes cujos pais e responsáveis optarem por não enviar o estudante para a escola.



O decreto nº 43.004, publicado no Órgão Oficial, também autoriza as unidades particulares da educação infantil, fundamental, médio, técnico e superior a retomar com a capacidade máxima dos estudantes no regime presencial.



Mas os protocolos de biossegurança continuam valendo para todas as unidades escolares, que devem disponibilizar álcool 70% na entrada dos locais e em todos os ambientes internos, bem como o uso obrigatório de máscara por todos.



Será mantida, também, a distância mínima de 1 metro entre as mesas, com acentos alternados.



O retorno das aulas presenciais em Betim vinha ocorrendo de forma gradual. Na rede municipal, cerca de 59 mil estudantes, que incluem alunos das creches e educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, voltaram em agosto, mas em regime híbrido – alternando entre aulas presenciais e não-presenciais, e haverá rodízio de turmas.



Atual cenário da COVID-19 em Betim



O avanço da vacinação é um dos fatores que levaram a Prefeitura de Betim realizar essa nova flexibilização. Até o momento, 554.108 doses já foram aplicadas, imunizando completamente 218.311 indivíduos, com duas doses ou dose única. A cidade está há sete dias sem mortes por COVID-19.