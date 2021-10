Trans é atacada e amigos filmam agressão; Polícia Civil busca o homem

A Polícia Civil busca o homem que agrediu uma transexual em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e foi filmado por amigos. O vídeo, que mostra ainda o agressor comemorando e rindo com amigos, viralizou por redes sociais. A vítima disse que não conhece o homem e afirmou se tratar de um crime de ódio.

A agressão aconteceu na madrugada de quinta-feira (21/10) no Bairro Custódio Pereira, zona Leste da cidade. As imagens gravadas mostram o passageiro descendo de um carro e chamando a trans e, em seguida, dá uma rasteira nela sem qualquer justificativa. A trans cai. Depois ele volta correndo para o veículo e foge. Em seguida, entre risadas e gritos, ele comemora a agressão com amigos que também estão no veículo.