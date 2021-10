Polícia Civil recupera carga de eletrônicos avaliada em R$ 100 mil

A carga recuperada em Ribeirão das Neves deverá ser restituída ao proprietário em Contagem (foto: PCMG)

Um carga de componentes eletrônicos, incluindo computadores, avaliada em R$ 100 mil, roubada em Contagem, na última segunda-feira, foi recuperada pela Polícia Civil. Foi preso um casal, ambos de 24 anos, na casa onde residem, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

Segundo os policiais que participaram das investigações, o motorista que dirigia o caminhão foi feito refém, sendo liberado 40 minutos depois, quando então ligou para a PM e pediu ajuda.

O delegado Gustavo Barletta disse que os suspeitos, ao serem abordados, não apresentaram nota fiscal dos produtos e alegaram que apenas guardavam o material para um terceiro envolvido retirar.

“Eles ainda estão sob investigação para avaliarmos se participaram do roubo da carga. As apurações prosseguem no sentido de identificar os demais autores que participaram dessa ação criminosa”, afirma Barletta.

As investigações foram realizadas por policiais da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão a Crimes Rurais (Deicra), pertencente ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri).