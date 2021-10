Operação mira corrupção, tráfico e entrada de celulares na Nelson Hungria

Agentes em cumprimento de mandado nesta quinta-feira (foto: MPMG/Divulgação)



A Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é alvo de mais uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Belo Horizonte (Gaeco), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), e da 11ª Promotoria de Justiça de Contagem.









“(…) materiais ilícitos eram entregues a presos custodiados na referida unidade prisional por roubo, tráfico de drogas e homicídio mediante pagamento de vantagens indevidas a policiais penais”, ressalta trecho de nota enviada pelo Ministério Público do estado.





Serão cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Contagem, a pedido do MPMG, em Contagem, Igarapé e no município de Franca (SP).





A ação conta com dois promotores de Justiça do estado, um de São Paulo, cinco servidores do Ministério Público e um agente do órgão de São Paulo, 32 policiais militares, cinco de São Paulo e 14 policiais penais mineiros.





A Operação Muralha também conta com o apoio do Gaeco de Franca, do Batalhão de Choque, da Companhia Independente de Policiamento com Cães da PMMG e do Departamento Penitenciário de Minas Gerais.