Polícia fecha clínica que servia arroz puro e maltratava pacientes

A clínica de recuperação fica localizada na zona rural do município de Sacramento, no Triângulo Mineiro (foto: PCMG//Divulgação)

“Quando chegamos ao local só havia arroz puro e os internos da clínica disseram que, praticamente, só comiam aquilo e, às vezes, com um legume que se planta no local". A situação, descrita pelo delegado Rafael Jorge, foi flagrada em um estabelecimento que deveria recuperar dependentes químicos em Sacramento, no Triângulo Mineiro. O espaço foi interditado nesta quarta-feira (20/10).