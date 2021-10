Homem falsifica documentos do 'amigo' e tenta sacar quase R$ 30 mil de FGTS

O suspeito foi preso em flagrante em agência do Banco Itaú, situada em frente à Praça da Matriz (foto: Creative/Commons/Divulgação) Um homem foi preso em Frutal, na região sul do Triângulo Mineiro, na noite de ontem (19/10), sob suspeita de falsificar os documentos de um ‘amigo’ com quem reside, ir até um banco privado da cidade e tentar sacar R$ 28 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do colega.

Ao confessar o crime aos militares da equipe do Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GPMOR), o suspeito disse que foi na Praça da Sé, em São Paulo (SP), que conseguiu falsificar o documento da vítima.

Conforme a PM de Frutal, essa foi a segunda vez que o suspeito foi até à agência bancária tentando se passar pelo ‘amigo’, porém, desta vez, diante da suspeita dos funcionários do banco, a equipe do GEPMOR foi acionada e conseguiu prender o suspeito em flagrante.

Segundo relatos de funcionários do banco, havia inconsistências entre os dados informados pelo suspeito e os documentos do verdadeiro dono da conta.

Ainda de acordo com a ocorrência policial, na primeira vez que o homem esteve no banco ele esqueceu o seu documento de identidade no local, sendo que, nessa segunda vez, ao retornar ao banco para buscar o documento pessoal, tentou, novamente, sacar os R$ 28 mil.

Após confessar a tentativa do golpe, o suspeito entregou sua identidade original, com seu nome verdadeiro, e foi levado preso para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Frutal para as próximas providências.