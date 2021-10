Uberaba vive a expectativa da liberação de shows e casas noturnas

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, já aplicou um total de 419.138 doses da vacinas contra a COVID-19, segundo vacinômetro atualizado ontem (19/10) (foto: Neto Talmeli/Prefeitura de Uberaba) Com a pandemia caminhando para ficar 'sob controle' em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a prefeita Elisa Araújo (Solidariedade) sinalizou ontem (19/10), durante reunião com vereadores e representantes da Secretaria de Saúde, que o texto do próximo decreto de enfrentamento à COVID-19 deverá ter novas regras de flexibilizações voltadas para shows e casas noturnas, que, por enquanto, continuam proibidos.

Já através de suas redes sociais, a prefeita Elisa declarou que a reunião teve como objetivos “apresentar os dados relacionados a COVID-19, o cenário da pandemia no município e fundamentar a possibilidade de desenho de um novo decreto, em conformidade com o cenário epidemiológico atual”.

Em reunião no início deste mês com a prefeita de Uberaba, os representantes do setor de eventos, ao apresentarem proposta para a liberação de shows e festas, solicitaram a liberação inicialmente de até 5 mim pessoas em espaços abertos. Já em ambientes fechados, concordaram em seguir o limite de 50% da capacidade do local.



Ainda segundo a proposta deles à prefeita, para participar destes eventos, o interessado deverá apresentar na entrada o seu comprovante de vacinação contra a COVID-19.

A previsão é de que um novo decreto COVID de Uberaba seja publicado na noite da próxima sexta-feira (22/10).

Enquanto isso, continua suspensa no município a vacinação da segunda dose de Astrazeneca, sendo que a imunização de hoje (20/10) é voltada para a 3ª dose dos profissionais da saúde com 18 anos ou mais e imunossuprimidos, também com 18 anos ou mais.

Também segue em Uberaba a vacinação da 2ª dose de Pfizer e Coronavac, a 1ª dose de pessoas com 12 anos ou mais e a 3ª dose para imunossuprimidos, profissionais de saúde e idosos com 60 anos ou mais.