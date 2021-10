Após calorão e baixa umidade, Norte de Minas está em alerta para chuvas

Chuva desde cedo em Belo Horizonte causou pontos de alagamento no Anel Rodoviário, próximo ao Aeroporto Carlos Prates (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

Dias depois de ter registrado índices de umidade relativa do ar abaixo dos 30%, o Norte de Minas se vê agora em um outro extremo: com possibilidade de tempestades com grande potencial de destruição.

A frente fria que está em Minas Gerais desde o começo da semana avançou para a região e ligou um alerta no Instituto Nacional de Meteorologia (inmet). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, com tempestades e acumulados de chuva que podem passar dos 100mm até esta quinta-feira (21/10). Os ventos podem chegar a 100km/h.

Além das cidades do Norte de Minas, outras no Noroeste, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Oeste de Minas também correm os mesmos riscos. Em Unaí, no fim de semana, o muro de um supermercado em construção caiu

Apesar de não estar incluído no alerta de tempestades do Inmet hoje, Belo Horizonte está em alerta desde a manhã desta quarta-feira (20/10), quando a Defesa Civil registrou chuvas em todas as regiões da cidade . Pontos de alagamento foram registrados em diversos pontos.

Veja quais são as cidades com alerta de tempestade