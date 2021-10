MG: renovação de matrícula de alunos da rede estadual vai até sexta (22)

Os alunos da rede estadual de ensino de Minas Gerais que pretendem continuar na mesma escola em 2022 têm até a próxima sexta-feira (22/10) para fazer a renovação da matrícula. O procedimento pode ser feito pelo próprio aluno com 18 anos ou mais ou por pais e/ou responsáveis do estudante menor de idade.

Reduto de alunos da PUC, no Coração Eucarístico, Bar do Rosa pede socorro

As famílias que não têm acesso à internet precisam procurar a escola estadual onde o estudante está matriculado, em 2021, para assegurar a renovação da matrícula para o ano letivo de 2022. Todas as medidas de segurança sanitária estabelecidas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) devem ser respeitadas.

Já para quem pretende mudar de escola ou estiver saindo de outra rede de ensino, seja de instituições municipais, federais ou privadas, para a rede pública estadual, deve aguardar o cadastramento escolar. O procedimento será feito pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para a Matrícula (Sucem).

Para a renovação da matrícula, pais, responsáveis, ou o aluno maior de 18 anos devem acessar o site renovacao.educacao.mg.gov.br . Em seguida, é necessário inserir o número da matrícula no campo destinado ao login, e a data de nascimento com dia, mês e ano com os quatro dígitos (sem barras) no espaço destinado à senha.