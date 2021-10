Reduto de alunos da PUC, no Coração Eucarístico, Bar do Rosa pede socorro

Bar do Rosa é ponto de encontro de estudantes da PUC Minas (foto: Bar do Rosa/Divulgação )

Um dos principais 'points' dos estudantes da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas) do Coração Eucarístico, na Região Noroeste de Belo Horizonte, ameaça fechar definitivamente devido à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus.Para tentar evitar o encerramento das atividades, familiares criaram uma vaquinha virtual para ajudar a reerguer o Bar do Rosa e precisam arrecadar R$ 100 mil . Alunos e ex-alunos endossam o financiamento coletivo.O estabelecimento era palco de festas lotadas, calouradas, eventos de formatura. Mas, no ano passado, Careca – proprietário do estabelecimento – foi pego de surpresa com a paralisação e o fechamento dos bares.Sem a fonte de renda, os aluguéis e pagamentos de funcionários atrasaram e começaram os processos trabalhistas e fiscais.''Isso resultou em uma depressão profunda (por enquanto sem tratamento por falta de recursos), perda grande de peso, saúde completamente abalada, olhar triste, andar cabisbaixo, tudo isso decorrente do anúncio de falência do bar e, com sua filha de 16 anos grávida e esposa desempregada, ele se viu no fundo do poço'', disse o estabelecimento por meio da conta das redes sociais.Sem alternativa, hoje, Careca trabalha com o filho mais velho em um restaurante que também sofre com os reflexos da pandemia.Até a tarde desta quinta-feira, a vaquinha acumulava R$ 29.169,20 mil e 699 apoiadores. ''Apesar do momento de dificuldade, nossas esperanças estão renovadas e contamos com vocês para que possamos sair dessa'', afirma o texto da vaquinha virtual.