Ônibus de aplicativo tomba próximo a Patos de Minas e deixa nove feridos

Ainda não se sabe as causas do acidente com o ônibus que levava 27 passageiros (foto: CBMMG/Divulgação)

Mais um acidente com ônibus de aplicativo foi registrado nas rodovias mineiras. Um ônibus que seguia de Patrocínio para Belo Horizonte, tombou na madrugada deste sábado (16/10), na altura do quilômetro 352 da BR-354, entre Patos de Minas e Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba. Nove dos 27 passageiros sofreram ferimentos leves.

As causas do acidente são desconhecidas. Segundo os passageiros, o veículo não estava em alta velocidade e, de repente, depois de uma curva, saiu da estrada e tombou, indo parar do lado de fora da pista.



O motorista nada sofreu. Os nove passageiros foram levados para o Hospital Regional de Patos de Minas, onde permanecem em observação. O acidente será investigado pela Polícia Civil.