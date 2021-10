Seis pessoas ficam feridas em acidente com ônibus que saiu de Minas

BR-262 chegou a ser totalmente interditada no sentido Vitória na manhã desta quarta (13/10) (foto: Reprodução/PRF)

Seis pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente com um ônibus de viagem na madrugada desta quarta-feira (13/10), em Conceição do Castelo, Região Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) daquele estado, o veículo saiu de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.O ônibus bateu contra um caminhão que estava parado na BR-262, altura do Km 121. O destino era a praia de Guarapari (ES), popular entre os mineiros.Segundo a PRF, todos os feridos são passageiros do ônibus. O veículo estava a serviço da Viação Gontijo. De acordo com a polícia, ninguém morreu.A BR-262 chegou a ser totalmente fechada no sentido Vitória, mas operava em pare e siga por volta das 7h desta quarta.Além da PRF, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocaram ao local.