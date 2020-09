Acidente entre carretas termina com mortes na BR-262, em Bom Despacho

Acidente na BR-262 entre quatro veículos de grande porte (foto: Divulgação/PRF)

Uma colisão frontal entre quatro carretas terminou na morte de duas pessoas na BR-262, no km 484, na altura de Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas. Além dos óbitos, duas pessoas estão em estado grave e uma teve ferimentos leves.









As carretas carregavam esterco e camas de frango e houve derramamento de carga na pista. As equipes da concessionária responsável pela rodovia, Triunfo Concebra, realizam a limpeza para liberação do fluxo.

Até às 20h40, a pista seguia interditada em ambos sentidos. A equipe da concessionaria trabalha na limpeza da carga derramada. O congestionamento é de 5 quilômetros em ambos os sentidos.





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz