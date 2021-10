Fiéis homenageiam e conhecem primeira imagem em 3D de Irmã Benigna

Católicos celebraram, na manhã deste sábado (16/10), na Catedral Arquidiocesana de Belo Horizonte - Cristo Rei, a celebração do 40º aniversário de falecimento de Irmã Benigna Víctima de Jesus. Os fiéis presentes também puderam conhecer a primeira imagem em 3D da Serva de Deus.

A missa foi realizada por dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de BH e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A celebração contou com cerca de 80 fiéis, todos com máscaras de proteção e distanciados devido à pandemia de COVID-19.