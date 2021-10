Ônibus de BH voltam ao horário pré-pandemia e terão mais viagens noturnas

Passageiros aguardam ônibus de noite em Belo Horizonte (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press) Os ônibus coletivos em Belo Horizonte voltam a rodar com horários pré-pandemia de COVID-19 e com acréscimo de horários noturnos a partir deste sábado (16/10). É o que informa o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH), após notificação da Empresa de Transportes e Trânsito de BH (BHTrans) .









O SetraBH ainda vai avaliar o impacto dos novos horários durante a semana, a partir da demanda de passageiros. O sindicato estima que, na sexta-feira (22/10), haja dados da operação para posterior avaliação.





Ônibus com operação normal





Os ônibus coletivos de BH rodavam com horário reduzido desde 17 de março de 2020, com o início da pandemia de COVID-19. A BHTrans notificou as concessionários nessa sexta-feira (15) para voltarem a operar com os horários pré-pandemia de coronavírus.