Número de casos de COVID em Minas caiu até 76% em relação ao início do ano

De janeiro a outubro deste ano, o número de casos diários por COVID-19 em Minas Gerais chegou a apresentar uma redução de quase 76%, segundo análise dos dados dos boletins epidemiológico divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Logo em seguida, neste 'ranking' em relação ao dia 15 de outubro, aparece o mês de junho (9.719), com redução de 76,9% dos casos. Índice semelhante foi registrado também em janeiro (9.120), com queda de 76,2%.

De acordo com especialistas da área da saúde, a evolução da vacinação em massa pode ser o fator que mais contribuiu para a queda no número de casos diários por corovavírus no estado.







