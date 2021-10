Caminhão perde os freios, invade casa em Ribeirão das Neves e deixa feridos

Acidente em Ribeirão das Neves (foto: CBMMG/Divulgação)

Um caminhão perdeu os freios e invadiu uma residência em Ribeirão das Neves na manhã desta quinta-feira (14/10). Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o motorista do veículo, a passageira e uma pessoa que passava no local no momento do acidente foram levados para um hospital.