Ladrões matam vítima, roubam carro e atropelam corpo em Ribeirão das Neves

Assassinato ocorreu próximo a um supermercado no Bairro Porto Seguro (foto: Reprodução/Google Street View)

Um latrocínio com requintes de crueldade. Depois de matarem a vítima, Diogo Otávio de Souza Almeida, de 38 anos, com três tiros, criminosos roubaram seu carro, um Brava de cor preta, e antes de deixarem o local do crime, próximo a um supermercado no Bairro Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, os bandidos passaram com o veículo por cima do corpo da vítima.

Segundo Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, a vítima estaria vendendo seu carro e combinou de encontrar com os compradores no local. Segundo testemunhas, eram dois homens. Os três começaram a conversar e em dado instante, passaram a discutir.

Foi quando um dos homens sacou um revólver e disparou três vezes contra a vítima, que tombou no chão. Em seguida, os dois homens entraram no veículo, passaram por cima do corpo e fugiram em alta velocidade.

No exato momento em que acontecia a fuga, uma viatura da PM passava pelo local e saiu em perseguição, no entanto, não conseguiram alcançar o veículo fugitivo, que desapareceu. Este foi encontrado, mais tarde, abandonado numa rua sem movimento.

Um vizinho da vítima contou que este estaria vendendo o seu veículo e que os possíveis compradores seriam da Serra do Cipó. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves, que dará prosseguimento às investigações.