Polícia Civil prende traficantes suspeitos de matar com crueldade em BH

Segundo a Polícia Civil, suspeitos, que foram presos nas Regiões Oeste e Nordeste de BH, agiam com requintes de crueldade. (foto: PCMG/Divulgação)



Dois homens, de 21 e de 40 anos, foram presos pela Polícia Civil de Minas Gerais em Belo Horizonte. Eles são suspeitos de integrar dois grupos que disputam o comando do tráfico de drogas no Bairro Paulo VI, Região Nordeste da capital.



As investigações apontam que o trio está envolvido em homicídios cometidos entre 31 de janeiro e 2 de novembro do ano passado. Um dos rapazes de 21 anos seria o chefe de uma facção que atua na Região Oeste.





De acordo com o delegado Leandro Alves de Araújo, os três são responsáveis por ao menos oito assassinatos motivados pela briga por territórios entre duas gangues. As execuções foram praticadas com frieza e crueldade.





“Além dos crimes por arma de fogo, há casos de torturas e queima de corpos das vítimas. É importante frisar que eles atuavam com requintes de crueldade”, contou o titular da 4ª Delegacia de Homicídios BH.





A polícia estima que os suspeitos devem pegar de 12 a 20 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualitificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. O grupo já foi encaminhado ao sistema prisional.