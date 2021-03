Operação desmantela quadrilha que assaltou casa de vereador em Unaí

Operação foi desencadeada nesta sexta-feira em Unaí e Paracatu (foto: Polícia Civil/Divulgação) presos e um adolescente apreendido suspeitos de envolvimento em uma série de crimes em municípios do Noroeste de Minas Gerais. Entre esses delitos, está o assalto à família de um vereador, que também é policial penal, de Unaí. O caso foi apresentado em uma Quatro homens forame um adolescente apreendido suspeitos de envolvimento em uma série deem municípios do Noroeste de Minas Gerais. Entre esses delitos, está oà família de um, que também é policial penal, de. O caso foi apresentado em uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, quando foi desencadeada a Operação Coiote.





Coordenada pela Delegacia de Repressão a Roubos, Furtos e Fraudes de Unaí, a ação conjunta contou com a Polícia Militar e a Polícia Penal. Os mandados foram cumpridos em Unaí e Paracatu. Ao todo foram quatro de prisão, um de busca e apreensão contra o menor de idade e outros três de busca e apreensão em residências.









Segundo a delegada Gabriela Mol, responsável pelas investigações, eles acreditavam que havia uma grande quantidade de dinheiro no imóvel. No entanto, como não encontraram, começaram a recolher outros objetos de valor, como pertences pessoais, uma televisão, celulares e joias – entre elas, os brincos que uma das crianças usava no momento do assalto. Eles fugiram com tudo no carro de uma das vítimas. Toda a ação durou cerca de 20 minutos. Agentes das três polícias estiveram no local do crime e as investigações começaram imediatamente.





“Quando fizemos o levantamento da vida pregressa dos suspeitos, nós instalamos em Unaí um estado de alerta para a segurança pública. Tratavam-se de pessoas com envolvimento denso na criminalidade, que praticavam diversos crimes em Paracatu, uma cidade vizinha a 100 quilômetros daqui, e de lá saíram justamente porque haviam praticado homicídios roubos e temiam a ação da polícia na cidade e também dos seus rivais”, explicou a delegada.





Três dos envolvidos se mudaram de Paracatu após envolvimento em um assassinato no qual a vítima foi atingida por 13 disparos. “Mesmo em Unaí há dois meses, com residência fixa, eles já estavam praticando outros crimes além desse investigado”, contou Gabriela Mol. “As joias que teriam sido subtraídas das vítimas foram convertidas em uma nova arma de fogo para que esse bando criminoso utilizasse. A polícia identificou diversas informações que levam as forças de segurança a acreditar que a reiteração persistiria na cidade de Unaí com um alcance muito significativo. Conseguimos indícios de que estavam planejando outros crimes graves”, complementou.





A partir daí, a Polícia Civil solicitou os mandados judiciais, que foram concedidos e cumpridos hoje. Três autores foram presos em Unaí. O adolescente e um outro homem foram detidos em Paracatu. Os envolvidos têm idades entre 17 e 25 anos. Os que não participaram diretamente foram presos por associação criminosa, com os agravantes do envolvimento de um menor de idade e uso de arma de fogo.





O mais velho é apontado com o líder do bando. “Ele tem 25 anos, reiteradas passagens por diversos crimes violentos desde a adolescência, notoriamente de periculosidade muito contundente”, afirma a delegada. Ainda segundo ela, ele se envolveu em crimes no estado de Goiás, trocou tiros com a polícia em diversas cidades e já era foragido da Justiça.





“Localizamos a arma de fogo que foi utilizada para a prática do roubo, diversos pertences das vítimas e outros pertences de possíveis outras pessoas que foram vítimas. Também conseguimos localizar drogas nas residências desses suspeitos”, informou. “A reiteração delitiva foi um marco para que nós conseguíssemos as prisões e garantíssemos que a população tivesse o sossego restabelecido em Unaí. Em 10 dias o inquérito será finalizado e remetido à Justiça.





Também participaram da coletiva o delegado regional de Unaí, João Henrique Furtado de Oliveira, o tenente-coronel Amerson César Lourenço Braga, comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar em Unaí, e o policial penal Paulo Henrique Pereira, diretor da 16ª Diretoria Regional em Unaí.





“A Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal mostraram hoje que estão articuladas para combater os crimes durante a pandemia. A elucidação persiste, pertencemos a uma categoria de serviço essencial, e a operação integrada foi de extrema importância”, definiu a delegada Gabriela Mol.