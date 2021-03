Homem é preso após intimidar ex-esposa e ameaçar o atual namorado dela

A PCMG orienta que todo tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher seja denunciado (foto: PCMG/Divulgação)





Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro,após intimidar a ex-esposa, da qual estava separado há cerca de quatro anos, e ameaçar o atual namorado dela.



O homem não aceitava o relacionamento do casal. O mandado de prisão foi cumprido por equipe da Polícia Civil daquela cidade nessa quinta-feira (18/3).

O investigado, que foi casado com a vítima durante aproximadamente 10 anos, já tinha passagens pelos mesmos crimes com outras mulheres, sendo que em um dos casos ele quase matou uma delas a facadas.

“Após a separação, ele se relacionou esporadicamente com outras mulheres, tendo agredido todas elas. Inclusive, chegou a tentar contra a vida de uma delas, no ano passado, em Uberlândia, ocasião em que desferiu seis golpes de faca contra a vítima”, contou delegado Cleiton Viana, titular da Delegacia em Monte Alegre de Minas.

Ainda segundo informações do delegado, no decorrer das investigações, a PCMG representou à Justiça pela prisão do suspeito, já que o inquérito policial foi concluído e com o indiciamento do investigado pelos crimes de ameaça e injúria.

De acordo com o Código Penal, a pena prevista, tanto para o crime de injúria como o de ameaça, é de detenção de um ano a seis meses.

"Não se cale": PCMG disponibiliza várias formas de denúncia

A PCMG orienta que todo tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher seja denunciada. O registro de ocorrência pode ser feito na unidade policial mais próxima ou, ainda, sem sair de casa, pela Delegacia Virtual (https://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br), nos casos de ameaça, vias de fato/lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas.



Por meio da plataforma digital, as vítimas ainda podem solicitar a medida protetiva enquanto estiverem fazendo o registro. Denúncias também são recebidas pelo Ligue 180.





Outro aliado no enfrentamento da violência doméstica é o aplicativo MG Mulher. O app permite à usuária criar uma rede de contatos que pode ser acionada em situação de perigo. Dessa forma, familiares e amigos podem ajudá-la ou acionar a polícia em caso de pedido de socorro.



O aplicativo ainda reúne endereços e telefones de unidades policiais mais próximas, bem como instituições de apoio, além de diversos conteúdos sobre o tema.