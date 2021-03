Homem coloca fogo em apartamento com a companheira dentro em BH

Polícia apreendeu faca que estava ao lado do suspeito (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Um homem de 26 anos foi detido após colocar fogo no apartamento onde vivia com uma jovem de 21 no Aglomerado Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte. O crime ocorreu horas depois de eles terminarem o relacionamento. A mulher escapou sem ferimentos. Já o suspeito, precisou ser hospitalizado.





A ocorrência foi no início da madrugada desta sexta-feira (19/3) em um imóvel na Rua Gastão da Cunha.









Segundo a militar, foi preciso invadir o apartamento para retirar o homem. “Ele estava sob efeito de drogas e álcool, foi para a Upa Oeste”, explicou. O homem foi localizado deitado sob uma escada com uma faca ao lado do corpo. Ele tinha várias escoriações.





“A mulher está em choque. No entanto, disse que eles passaram o dia sem se falar. Ela estava no quarto quando ele começou a quebrar móveis, garrafas de vidro. Ele a trancou lá dentro e colocou fogo”, contou.





A vítima também teria contado que, em uma conversa na manhã de ontem, eles decidiram terminar, mas ela pediu um tempo para que pudesse voltar para a casa da família, no interior. A jovem foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberada ainda no local.





Após ter alta da UPA Oeste, o homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher.



“Ele tinha passagem por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma”, explica a militar. Ainda segundo ela, a ocorrência foi registrada como cárcere privado, com a qualificação de crime na Lei Maria da Penha.