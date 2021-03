Polícia prende dupla que assaltou casa de luxo no Bairro São Bento, em BH

Polícia Militar faz apreensão de dois homens acusados de roubar uma casa de luxo no São Bento, na Região Centro-Sul de BH (foto: Polícia Militar/Divulgação ) Dois homens, que foram presos no Bairro Vista do Sol, na Região Nordeste de Belo Horizonte, são acusados de assaltar uma casa de luxo no Bairro São Bento, na Região Centro-Sul, nessa segunda-feira (15/3). A dupla havia levado joias e sete armas de fogo.





A PM informou que os dois criminosos -, um morador do Bairro Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte, e outro do Bairro Ravena, em Sabará, - furtaram quatro anéis, dois relógios e sete espingardas.





De acordo com a polícia, os criminosos estavam planejando a venda das armas de fogo no Bairro Vista do Sol. Ao chegar ao local, a PM encontrou os dois suspeitos e checou as características físicas que a polícia havia recebido do setor de inteligência.





A polícia informou que os dois suspeitos já tinham passagens pela polícia. Um deles por homicídios, clonagem de veículo e falsificação de documentos. O outro usava tornozeleira eletrônica e já tinha passagens pela polícia por homicídio e tráfico de drogas.

Após o assalto, um dos suspeitos enviou uma mensagem via whatsapp para um comparsa chamado Marcelo, pedindo que ele escondesse o armamento em um matagal próximo ao Hospital da Baleia, em BH.

A PM encontrou o armamento escondido no matagal, capturou os dois, além de apreender dois celulares e o veículo usado no assalto. A PM aguarda a dona do imóvel onde estavam armazenadas as espingardas, para apresentar um documento oficial que comprove a regularidade das armas.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.