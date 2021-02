Polícia prende suspeito de chefiar quadrilha de assalto a bancos em MG

Suspeito preso estava foragido da Penitenciária de Ribeirão da Neves (foto: PRF/divulgação)

A Policia Rodoviária Federal () prendeu um jovem de 23 anos, suspeito dequadrilha especializada em assalto anessa quarta-feira (24/02), na BR-146, em, no Sul de Minas. O suspeito é foragido dade Ribeirão da Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, e estáa 35 anos de

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele estava foragido desde o início do ano. O homem foi preso durante a Operação Caminhos de Minas, da PRF, em parceria com a Polícia Militar. A ação aconteceu na BR-146, em Poços de Caldas.

“A operação aconteceu em todo o estado. O objetivo é dar respostas aos crimes ocorridos na região", explica PRF.O suspeito estava em um veículo com placas de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. “A gente sabia que ele estava vindo. E conseguimos efetuar a. É uma quadrilha que não tem fronteiras, os integrantes buscam alvos”, confirma.

Suspeito estava em um veículo com registro de roubo ou furto (foto: PRF/divulgação)

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o motor do veículo havia sido roubado ou furtado. “Em consulta aoscriminais, os policiais também descobriram que o motorista, Y.M.M de 23 anos, está condenado a 35 anos de prisão e estava foragido da Penitenciária de Ribeirão das Neves desde o início de 2021”, afirma.

Ainda segundo a PRF, o homem foi preso suspeito de participar de assaltos a bancos nas cidades de Alfenas, Paraguaçu, Muzambinho e Coqueiral. Ele também estaria envolvido em outros crimes, como tentativa de homicídio e roubos a agências dos Correios.

“Ele é um tipo de criminoso que procura não andar armado para não chamar a atenção. Busca angariar dinheiro de forma fácil, usando de violência contra as vítimas no momento certo”, ressalta.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Poços de Caldas.