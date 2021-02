PRF apreende droga avaliada em R$ 765 mil no Sul de Minas

Cocaína e pasta base da mesma droga foram encontrados em tanque de sedan (foto: Divulgação/PRF)

Um homem de 27 anos foi preso no fim da tarde desta sexta-feira (19/02) em Pouso Alegre, no Sul de Minas, porEle transportava pasta-base e cloridrato de cocaína avaliados em R$ 765 mil.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) o prendeu durante blitz realizada no Km 871 da BR-381, no sentido Belo Horizonte. O homem dirigia um Fiat Argo.

Ao consultar a placa no sistema, os policiais souberam que o veículo havia sidode uma locadora. Diante da postura ansiosa do motorista, os agentes decidiram fazer uma busca no carro.

Dentro do tanque do carro, os policias encontraram 10 tabletes de droga armazenados dentro de balões. Desses, quatro pesavam cerca de um quilo cada e eram de pasta base de cocaína.

A PRF avalia essa droga em R$ 509 mil.

Outros seis tabletes, também de um quilo cada, eram de cocaína. Essa parte está avaliada pela polícia em R$ 256 mil.

Apesar dos riscos e de transportar essa quantidade de droga, o motorista ganharia apenas R$ 2 mil pelo tráfico.

Ele contou aos policiais que trazia o entorpecente do distrito de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. A droga seria entregue em Betim, na Grande BH.

A Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre ficou sob responsabilidade do homem.