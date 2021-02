Polícia prende dupla suspeita de assaltos no Santa Efigênia, em BH

(foto: Polícia Civil de Minas Gerais/Divulgação)

Na madrugada desta terça-feira (23/2), a Polícia Militar prendeu depois de perseguição uma dupla suspeita de praticar vários assaltos no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte. Na madrugada desta terça-feira (23/2), a Polícia Militardepois deuma dupla suspeita de praticar váriosno Bairro, Região Leste de Belo Horizonte.









Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que após a dupla ser ouvida, o homem mais velho foi liberado depois do registro do Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo porte de drogas para consumo próprio. Já o adolescente foi apreendido em flagrante pela prática de atos análogos aos delitos de direção perigosa, roubo e porte de drogas. Ele foi encaminhado para audiência com o juiz.





* Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte