Uma confusão envolvendo um motorista de aplicativo e um passageiro mobiliza a polícia no fim da manhã desta quinta-feira (14/10) no Bairro Piratininga, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O caso, que terminou em agressão, foi parar em uma delegacia da região.









O motorista disse que não poderia levar todos no banco de trás e pediu que o passageiro se sentasse no banco da frente, mas ele explicou que não poderia porque é do grupo de risco para COVID-19, pois tem problemas crônicos de saúde. O condutor respondeu que não poderia levar a família daquela forma e o pai das meninas falou para o motorista cancelar a corrida, mas ele mandou os passageiros cancelarem.





“E ele (passageiro) disse, ‘Engraçado, os motoristas acham ruim é de ir na frente, e você já quer que vá na frente’. Aí ele apelou e falou ‘Se você quiser, é assim. Se não quiser, pode sair você e sua família do meu carro’, e falou palavras de baixo calão”, conta.





Após o desentendimento, o passageiro desceu do carro com a família e disse que cancelaria a corrida. “Se você não teve um bom dia, não tem que descontar nas pessoas não”, teria comentado.



Ao dar as costas para o veículo, foi surpreendido pelo motorista, que o atacou com uma “gravata”. Segundo a parente do homem a mulher tentou defender o marido, mas foi empurrada para longe pelo motorista com uma única mão. Ela sofreu escoriações nos pés. O homem também bateu a cabeça do passageiro contra o capô do carro.





A mulher conta que as agressões só pararam quando um vizinho viu o que estava acontecendo e se aproximou. Antes de fugir do local, segundo ela, o motorista ainda deu ré e quase atropelou a família. Ela relata que há marcas de pneu na rua que mostram isso. O motorista ainda teria dito “Você é um babaca. Eu sei onde vocês moram”.





Ainda segundo ela, ao ligar para o 190, foi informada de que a PM já havia comparecido ao local. Foi quando eles souberam que o motorista havia chamado a polícia primeiro e estava registrando um boletim de ocorrência.



As vítimas, então, foram levadas para a mesma unidade da Polícia Civil para registrar o caso. A familiar conta que soube que o motorista alega que o passageiro tentou danificar o carro dele.





No início da tarde, as ocorrências estavam em andamento em uma delegacia da Região de Venda Nova. Fotos mostram o passageiro com diversas escoriações pelo corpo, como arranhões no pescoço, braços e pernas.





Ao Estado de Minas , a fonte contou que eles fizeram uma reclamação no aplicativo e que parte da agressão foi capturada por imagens de câmeras de segurança. A família, de acordo com ela, pretende entrar na Justiça com um processo por agressão e ameaça.





Aguarde mais informações