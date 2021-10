Dupla é presa após agredir e roubar motorista de aplicativo

Momento em que um dos suspeitos é detido pela Polícia Militar (foto: Reprodução da internet/Instagram/36batalhaopmmg)





Dois homens de 20 e 22 anos foram presos suspeitos de assaltar um motorista de aplicativo na noite dessa quinta-feira (7/10) em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





No entanto, no meio do caminho, um dos passageiros aplicou uma “gravata” nele e o assalto foi anunciado. Os criminosos disseram que queriam o dinheiro e o carro. O motorista parou em uma rua, entregou o valor que estava com ele e a dupla fugiu no veículo. A PM foi chamada por volta das 21h40.





A informação sobre o assalto foi repassada pela rede de rádio e os policiais montaram uma operação de cerco e bloqueio com o apoio do helicóptero da corporação.



Uma viatura posicionada na MG-424, em Vespasiano, avistou o carro roubando passando pela Avenida Existente, no Bairro Morro Alto, e começou a segui-lo. Eles tentaram fugir pelo bairro, mas acabaram presos na mesma avenida.





O dinheiro roubado da vítima foi recuperado no bolso de um deles. O carro foi removido para um pátio e, após passarem por uma Unidade de Ponto Atendimento (UPA), os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Plantão de Vespasiano.